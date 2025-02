ONU dice que el flujo de ayuda a Gaza aumentó desde el alto el fuego, incluidos artículos de refugio

FOTO DE ARCHIVO: Palestinos reciben ayuda de la UNRWA en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza

Funcionarios de ayuda humanitaria de la ONU declararon el martes que el flujo de ayuda a Gaza había aumentado significativamente desde que el acuerdo de alto el fuego entró en vigor el 19 de enero, incluso para artículos como tiendas de campaña que anteriormente se enfrentaban a restricciones israelíes.

Hamás anunció el lunes que dejaría de liberar rehenes israelíes hasta nuevo aviso por lo que el grupo miliciano palestino calificó de violaciones israelíes del acuerdo de tregua, lo que aumenta el riesgo de que se reavive el conflicto, que dura ya 15 meses.

Entre esas supuestas violaciones se incluye la de impedir la entrada en Gaza de ayuda humanitaria, tal y como estipulaba el acuerdo, como 60.000 casas móviles y 200.000 tiendas de campaña, así como maquinaria pesada para retirar escombros y combustible.

El portavoz de la Oficina de Ayuda Humanitaria de la ONU, Jens Laerke, explicó en una rueda de prensa celebrada en Ginebra: "Hemos podido ampliar significativamente las operaciones humanitarias con alimentos, suministros médicos y de refugio y otro tipo de ayuda durante el periodo de alto el fuego".

A principios de este mes, los responsables de la ayuda afirmaron que existían impedimentos para importar algunos artículos, como material para refugios, que según Israel podían tener un "doble uso", civil o militar. Los palestinos han estado solicitando miles de millones de dólares en ayuda de emergencia, incluyendo unidades para alojar a las personas que se han quedado sin hogar debido a los ataques aéreos y bombardeos israelíes.

Israel niega las acusaciones de haber impedido la entrada en Gaza de determinados suministros, como postes para tiendas de campaña, en camiones de ayuda.

COGAT, la agencia militar israelí que supervisa las entregas de ayuda a Gaza, afirmó en un comunicado enviado a Reuters que más de 100.000 tiendas de campaña habían ingresado en el enclave costero desde que entró en vigor el alto el fuego.

Cuando se le preguntó si seguían en vigor las restricciones de "doble uso" impuestas por Israel, Laerke se remitió a las autoridades israelíes.

Edem Wosornu, director de la división de Operaciones y Promoción de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, afirmó que, aunque los suministros de ayuda habían mejorado desde el alto el fuego, no llegaban a cubrir las necesidades sobre el terreno.

"Ahora mismo no podemos cubrir las necesidades. Gaza está completamente devastada, las infraestructuras no están donde deberían estar. Haremos lo que podamos. Los camiones no son más que una gota de agua en el océano", dijo en una reunión de diplomáticos en Ginebra.

El responsable de coordinación del Consejo Internacional de Agencias Voluntarias advirtió en la misma reunión que el flujo de ayuda podría peligrar si todas las partes no se adhieren al pacto de alto el fuego.

Con información de Reuters