Tras el cierre de la fase de grupos, el Mundial 2026 inicia este 28 de junio una nueva etapa con los primeros partidos de los dieciseisavos de final. La Copa del Mundo entra en su fase de eliminación directa, donde cada encuentro es decisivo y una derrota significa la despedida del torneo.

La jornada marcará el comienzo de los cruces rumbo al título, con selecciones que lograron avanzar desde la fase de grupos y ahora buscan dar un paso más hacia los octavos de final. A partir de esta instancia, la presión aumenta y los detalles pueden definir el futuro de los equipos en la competencia.

En este liveblog del Mundial 2026, seguiremos minuto a minuto todos los resultados, goles, incidencias, formaciones y estadísticas de los partidos del día. También actualizaremos el cuadro de la fase eliminatoria para mostrar cómo quedan definidos los próximos enfrentamientos a medida que se conocen los ganadores de cada llave.

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La expectativa crece entre los fanáticos de todo el mundo, ya que comienza la etapa más intensa del torneo. Cada partido puede dejar grandes sorpresas, definiciones ajustadas y nuevos candidatos a quedarse con la Copa del Mundo organizada por Estados Unidos, México y Canadá.