Así es el grupo E: fixture de partidos, fechas y horarios

Grupo E en el Mundial 2026.

El sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 realizado en Washington D.C. terminó de definir el camino de las 48 selecciones que participarán de la cita más importante del fútbol. Entre los grupos que despertaron interés aparece el Grupo E, una zona con una potencia histórica como Alemania, una selección sudamericana en crecimiento como Ecuador y dos equipos que buscarán protagonizar una de las sorpresas del torneo.

La competencia, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, tendrá un formato inédito con 12 grupos de cuatro equipos. Los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros avanzarán a los dieciseisavos de final, por lo que cada punto será determinante desde el inicio.

Cómo quedó conformado el Grupo E del Mundial 2026

El Grupo E está integrado por:

Alemania.

Ecuador.

Costa de Marfil.

Curazao.

A simple vista, Alemania aparece como el principal candidato para quedarse con el primer puesto. Cuatro veces campeona del mundo, la selección europea buscará recuperar el protagonismo perdido en las últimas ediciones de la Copa del Mundo.

Sin embargo, Ecuador llega consolidado como una de las selecciones más competitivas de Sudamérica, mientras que Costa de Marfil cuenta con una tradición futbolística importante dentro del continente africano. Curazao, por su parte, intentará convertirse en una de las revelaciones del certamen.

Fixture completo del Grupo E: fechas y horarios

Primera fecha

Domingo 14 de junio de 2026

Alemania vs. Curazao

Estadio: Houston Stadium

Costa de Marfil vs. Ecuador

Estadio: Philadelphia Stadium

Segunda fecha

Sábado 20 de junio de 2026

Alemania vs. Costa de Marfil

Estadio: Toronto Stadium

Ecuador vs. Curazao

Estadio: Kansas City Stadium

Grupo E en el Mundial 2026.

Tercera fecha

Jueves 25 de junio de 2026

Curazao vs. Costa de Marfil

Estadio: Philadelphia Stadium

Ecuador vs. Alemania

Estadio: New York New Jersey Stadium

Alemania y Ecuador protagonizan el duelo más esperado

Si bien el Grupo E no cuenta con un clásico histórico ni con dos campeones del mundo enfrentados entre sí, la expectativa estará puesta en el choque entre Alemania y Ecuador durante la última jornada.

El conjunto alemán intentará imponer su jerarquía desde el inicio, pero el seleccionado ecuatoriano llega con una generación que viene creciendo de manera sostenida en los últimos años y que buscará dar un golpe de autoridad frente a uno de los gigantes del fútbol mundial.

Costa de Marfil también aparece como un rival incómodo para cualquier selección de la zona. La potencia física característica de los equipos africanos y su experiencia internacional podrían convertirla en una candidata seria a disputar la clasificación.

Por el lado de Curazao, el desafío será histórico: competir de igual a igual ante selecciones con mayor recorrido y buscar una clasificación que sería una de las mayores sorpresas del torneo.