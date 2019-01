SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El 18 de enero se cumplen cuatro años de la muerte del Fiscal Alberto Nisman, el principal apuntado por la muerte del Fiscal, Diego Lagomarsino habló con Crónica Anunciada, por El Destape Radio, sobre el actual estado de la causa y su situación personal.

Lagomarsino, actualmente, procesado, con tobillera electrónica, y a la espera de un juicio oral y público expresó: “La tragedia de mi vida se inicia un día como ayer hace cuatro años. Mi vida hoy no es vida”. Y agregó: “Cuando dicen que fui parte de un superplan homicida me pregunto si saben que me cagué la vida para siempre. No existe dinero por el que uno haga algo así” expresó el empleado del Fiscal.

Con respecto a la investigación y sus avances, Lagomarsino dijo: “La pericia de Gendarmería es un desastre”.

Embed

Entrevistado por el equipo de Crónica Anunciada, Lagomarsino recordó las horas previas al 18 de enero del 2015 y dijo: “Hay mensajes muy importantes entre Alberto Nisman y yo después de las 19.20 del 17/01. Esos van a probar el pedido del arma que me hizo”. Y añadió: ”Los mensajes que intercambié con Nisman fueron borrados por Alberto el mismo 17 de enero. Yo no oculté nada, simplemente no los recuerdo”.

“Hay mensajes muy importantes entre Alberto Nisman y yo después de las 19.20 del 17/01. Esos van a probar el pedido del arma que me hizo” expresó Lagomarsino.

En medio de los recuerdos, Lagomarsino admitió: “Mi miedo de era que Nisman se mandara una cagada y matara a alguien con el arma”.

En medio de sus reflexiones, Lagomarsino expresó: “Yo le perdoné a Alberto Nisman el quilombo en el que me metió al usar mi arma para matarse”.

En el cuarto aniversario de la muerte, Lagomarsino contó: “Todos los días leo la causa” y también aseguró que el libro del diputado nacional de Cambiemos, Waldo Wolff está llenos de errores y carece de precisión: “Es probable que a Alberto lo hayan aprovechado tanto vivo como muerto, pero yo no quiero hablar de política porque son cosas que me exceden.