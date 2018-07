El juez federal Julián Ercolini ordenó analizar las comunicaciones de la ex fiscal Viviana Fein, el ex secretario de Seguridad Sergio Berni, el ex jefe de la Policía Federal Rubén Di Santo y el juez Manuel De Campos, en el marco de las presuntas irregularidades cometidas en las primeras horas de la investigación por la muerte del fiscal Alberto Nisman.

La medida fue solicitada por la defensa de Fein y Ercolini pidió analizar todas las comunicaciones existentes, los mensajes de texto, tanto entrantes como salientes y que van desde los días 12 a 20 de enero de 2015. Para ello, el juez ya pidió a todas las compañías telefónicas que identifiquen todas las líneas a nombre de esas personas.

La denuncia se originó tras la denuncia del fiscal Eduardo Taiano al detectar que hubo irregularidades en el operativo que hubo en el piso 13 de la torre Le Parc, en Puerto Madero, donde Nisman fue encontrado sin vida ese 18 de enero de 2015.

Por la muerte de Nisman no hay acusados como autores directos del hecho ni descubierto el presunto móvil, luego de que el juez tomara como válida una pericia de Gendarmería que aseguraba que Nisman fue asesinado por dos personas. Al ser hallado, el cuerpo trababa desde adentro la puerta del baño de su edificio de Le Parc.

El único procesado es el ex empleado de la UFI AMIA, Diego Lagomarsino, por haber sido quien facilitó el arma Bersa .22 de donde salió el disparo que terminó con la vida de Nisman.

"No existen dudas de que las entonces máximas autoridades de la Secretaría de Seguridad de la Nación y de las fuerzas de seguridad de la Policía Federal Argentina y de la Prefectura Naval Argentina se manejaron en la potencial escena del crimen con total libertad, sin respetar protocolos", según la denuncia.

Hace pocos días, el juez Ercolini en la causa que investiga el presunto asesinato de Nisman ordenó entrecruzar llamadas que hubieron al mismo tiempo de la expresidenta Cristina Kirchner y varios ex funcionarios de su gobierno.