Moyano salió en defensa de Cristina por el ataque de Macri al tildarla de "loca"

El dirigente de Camioneros, Hugo Moyano, repudió el ataque del presidente Mauricio Macri a la ex presidenta Cristina Kirchner a quien acusó de “loca” por impulsar el proyecto para frenar el tarifazo.

“Lo que dijo el presidente ayer creo que lo que dice como dice muchas otras cosas que es sin noción de lo que está diciendo y no tiene sentido”, arrancó el dirigente sindical en conferencia de prensa y advirtió que “es un disparate total acusar a la ex presidenta de lo que dijo, no tiene sentido y mucho menos de una persona, de un hombre como él con la responsabilidad que tiene”.

Aseveró que “es repudiable” la agresión de Macri y arremetió: “Es como todo lo que hace y dice, el está mejor porque tiene garantizada la guita afuera”.