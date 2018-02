Moyano le mandó un mensaje de unidad a Cristina y estalló contra Macri

Hugo Moyano le mandó un mensaje a Cristina Kirchner, en medio de su enfrentamiento contra Mauricio Macri.

En una entrevista televisiva, el líder sindical afirmó: "Llegó el momento de tratar de hacer lo que nos enseñó (Juan Domingo) Perón. A este país o lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie".

LEÉ MÁS: Etchecopar y Wolff se juntaron y despotricaron contra Moreau y Moyano

Y avisó: "Si Cristina (Kirchner) me dice '¿negro, por qué no te venís a tomar un café?, y bueno, si no lo tengo que pagar yo, voy…".

Embed

Contra el consultor ecuatoriano Jaime Durán Barba, Moyano dijo: "A veces le falta el respeto a los argentinos. Decir que acá todos piden la pena de muerte… Yo creo que la vida te la da Dios y te la quita Dios. No se puede alentar que se mate a la gente. Desde el punto de vista humano, creo que le falta el respeto a los argentinos".

Además, se refirió al nuevo mapa del movimiento obrero, a las denuncias judiciales en su contra, a la medida de fuerza que convocó Camioneros y la posibilidad de que haya incidentes.

Sobre su presente, dijo: "Que investiguen lo que quieran; no tengo nada que ocultar, no tengo miedo. Me molesta que se hablen tantas estupideces. No tengo miedo de ir preso, estuve tres veces en cana (sic), dos veces con los militares".

Contra Cambiemos estalló y destacó: "(Al Gobierno) se le terminó el tiempo de inventar cosas. Ese se terminó. Eso no quiere decir que nosotros no seamos responsables de que los mandatos históricos que fija la democracia se cumplan. ¿A mí me van a decir esto? Si cuando yo peleaba para que volviera la democracia muchos de estos funcionarios estaban debajo de la cama o eran cómplices de los milicos (sic)".

También se refirió a la grieta en la CGT: "'Los gordos' son oficialistas. Siempre hicieron lo mismo".

Sobre la marcha del 22 de febrero que podría cambiar de fecha, Moyano dijo: "¿Por qué están tan preocupados por la movilización? Lo que me interesa es que me crea el laburante, el trabajador, no lo que ellos digan o piensan. Van a hacer lo imposible para tratar de crear un clima para que la gente no vaya, espero que no hagan ninguna macana, porque tenemos muchas organizaciones y nunca ha pasado nada. Si ocurre algo va a ser responsable el Gobierno".