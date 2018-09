Moyano explicó por qué Macri se quiere ir del Gobierno

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El secretario general de Camioneros, Hugo Moyano afirmó que el presidente, Mauricio Macri, "es un niño de bien" que "todo lo que hace causa perjuicio a la sociedad, fundamentalmente a los que menos tienen". Además sostuvo que el jefe de Estado tiene "ganas de rajarse" porque "no está acostumbrado a que lo contradigan".

"Es un niño bien que está acostumbrado a que no le contradigan nada. La gente se enerva cada vez más y sale a protestar porque no aguanta. La situación económica está muy delicada, dramática en algunos casos. Las criaturas y ancianos sufren. Macri se quiere rajar por la impotencia que tiene de no poder dar respuesta a nada", afirmó Moyano.

"Había mucha gente muy preocupada en el Gobierno y en particular él tenía ganas de... Él es un niño bien que no está acostumbrado a que le digan nada", sostuvo en una entrevista con Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano en el canal Todo Noticias (TN).

Acerca de las denuncias en su contra, Moyano las minimizó y dijo que "son mentiras". Acusó al Gobierno de presionar a "los servicios" y también "a los presos" por las causas que lo complican. "Siempre que uno sale a decir algo en contra, salen a atacar con otra cosa", protestó.