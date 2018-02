El dirigente sindical Hugo Moyano enfrentó al periodista Alfredo Leuco y la conductora Mirtha Legrand por sus críticas a la movilización contra el Gobierno del próximo 21 de febrero y los destrozó, en La Noche de Mirtha

El líder del sindicato de Camioneros fue hostigado por Legrand y Leuco, quienes le reclamaron por la movilización convocada por varios espacios gremiales y aseguraron que no hay conflictos gremiales, y no se guardó nada a la hora de contestar.

"El que no está en el tema o no quiere interesarse en el tema ve de esa forma lo que está pasando, pero no es lo que está pasando. Hay mucha inquietud, la gente está muy disconforme y esto es lo que genera este llamado", sostuvo Moyano.

Y enfatizó: "Cuando no hay respuesta no queda otro camino ¿Ustedes creen que un aumento del 15 por ciento está bien de acuerdo a la inflación de los últimos dos años? Es un disparate, no tiene sentido. Seguramente en mesas como estas no se entiende este tipo de cosas, pero en mesas donde falta un plato de comida..."

Esa frase provocó el enojo de Legrand, quien levantó el tono de voz e intentó desviar el tema con otra pregunta en la que sugirió que Moyano había ordenado el trabajo a reglamento de los recolectores que provocó acumulación de basura en la Ciudad de Buenos Aires.

"Yo no di ninguna orden. Acá hay un reclamo de los trabajadores que no ha sido cumplido por el sector empresario y decidieron trabajar a reglamento", afirmó Moyano.