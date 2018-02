El lider sindical además acusó al canal de llevar invitados para desprestigiarlo. El conductor no se quedó callado y salió a responderle.

El dirigente gremial Hugo Moyano cruzó al conductor de A24, Antonio Laje, al recordarle el audio que envió un trabajador del canal en el cual hablaba de un supuesto intento de demonización de los camioneros para desprestigiar la marcha del 21 de febrero contra el gobierno de Mauricio Macri.

"No inventen más cosas, no inventen que hubo reunión con La Cámpora. Fijensé lo que hizo el periodismo en general y este canal en particular para desprestigiar la marcha, para minimizarla y, sin embargo, fue multitudinaria", acusó Moyano.

En respuesta, el conducto Laje se sintió aludido y salió a responderle: "No quiero dejar pasar algo que dijo. América no hizo nada para desprestigiar la marcha. Nos quieren desprestigiar, pero América siempre se ha encargado de escuchar a todas las voces".

Moyano reconoció que el noticiero de Laje no tiene comentarios contra Camioneros, aunque afirmó que en el canal existen programas que "llevan a todos los personajes que no tienen simpatía por mí y lo hacen hablar para decir cualquier disparate".

