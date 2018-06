El secretario general del Sindicato de Choferes de Camiones, Hugo Moyano, anunció hoy un paro nacional para el jueves 14, mismo día que comienza el mundial de Rusia 2018, siempre y cuando el martes que viene no se llegue a un acuerdo con los empresarios.

"El martes tenemos la audiencia con FADEEAC, que es la Cámara Empresaria deautotransporte de cargas. Si el martes no tenemos una respuesta que sea favorable, que no se pierda el poder adquisitivo, si no traen una respuesta concreta al pedido, el jueves hacemos un paro general", anunció el líder de Camioneros en un acto en Ezeiza.

Y agregó. "Que nadie diga que nos avisamos. Concretamente esta es la asamblea por la que estamos dispuestos. Estamos de acuerdo que si el martes no hay una respuesta concreta el jueves vamos al paro nacional, esta es la respuesta". El gremio de Camioneros rechazó la oferta del 15 % y busca cerrar un acuerdo paritario en torno al 27 %.

Acompañado por alrededor de 2000 camioneros que cantaban "si lo tocan a Moyano les paramos el país", el histórico sindicalista lanzó fuertes críticas contra el presidente, Mauricio Macri, y su ministro de Transporte, Guillermo Dietrich.

"Ha comenzado hoy el camino de la lucha y los camioneros conocemos más que nadie el camino, así que no nos vamos a equivocar. Y esa ruta nos va a llevar al triunfo de los trabajadores", concluyó, en un acto que tuvo lugar en el kilómetro 37,5 de la autopista Buenos Aires-Cañuelas, a la altura de Ezeiza.