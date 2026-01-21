Cuanto cuesta el Toyota Yaris en enero del 2026

Toyota refuerza su apuesta en el mercado argentino con el renovado Yaris, un hatchback compacto que combina eficiencia, confiabilidad y diseño contemporáneo, manteniéndose como una de las opciones más buscadas del segmento B. Con una gama ajustada de precios, una mecánica conocida y una propuesta estética que equilibra funcionalidad y modernidad, el Yaris 2026 llega para consolidarse tanto entre quienes buscan su primer 0 km como entre quienes priorizan bajo consumo y reventa sólida en un mercado competitivo.

Según las listas oficiales de precios de Toyota Argentina correspondientes a enero de 2026, el Toyota Yaris 2026 se ofrece en tres versiones con motor naftero 1.5 litros y transmisión automática CVT, con valores que van desde $33.285.000 para la versión XS, pasando por $36.975.000 en la XLS+, hasta los $39.763.000 en la tope de gama S. Estas cifras reflejan una estrategia de Toyota para mantener al Yaris como una alternativa accesible dentro de los hatchbacks del mercado nacional, especialmente frente a sus competidores directos en el segmento compacto.

Mecánica enfocada en eficiencia y conducción suave

En su versión 2026, el Toyota Yaris monta un motor de 1.5 litros, 4 cilindros en línea con tecnología Dual VVT-i, generando aproximadamente 107 CV y 140 Nm de torque. Este propulsor, conocido por su durabilidad y economía, está asociado a una transmisión automática CVT con siete marchas preprogramadas, que busca ofrecer una aceleración progresiva y consumos equilibrados tanto en ciudad como en ruta. La tracción es delantera, como es habitual en este segmento, lo que contribuye a una respuesta ágil en entornos urbanos sin sacrificar comodidad.

Esta combinación mecánica se traduce en un funcionamiento suave y eficiente: el motor se siente ligero para el uso diario y la caja CVT favorece un manejo relajado, especialmente en tráfico intenso. Si bien no está pensado para prestaciones deportivas, su configuración prioriza el bajo consumo y la confiabilidad mecánica, características valoradas por conductores que buscan un vehículo práctico y económico para el uso cotidiano.

Diseño exterior e interior: funcionalidad con toques modernos

El diseño del Toyota Yaris 2026 conserva las líneas del hatchback compacto con un equilibrio entre simplicidad y modernidad. En las versiones de entrada (XS) se montan llantas de acero de 15 pulgadas, mientras que las versiones intermedias y superiores (XLS+ y S) incorporan llantas de aleación de 16 pulgadas, lo que aporta una sensación visual más refinada y deportiva.

Puertas adentro, el Yaris presenta un interior funcional, con una central multimedia de 6,8 pulgadas compatible con Apple CarPlay y Android Auto, lo que facilita la conectividad con smartphones. En las versiones superiores, detalles como cámara de retroceso y techo solar en la versión S elevan la experiencia de viaje, mientras que los tapizados y acabados buscan equilibrio entre resistencia y confort.

Una opción sólida en el segmento compacto

El Toyota Yaris 2026, con su motorización eficiente, diseño equilibrado y gama de precios accesible, se presenta como una de las propuestas más sólidas del segmento B en Argentina. Su configuración mecánica y equipamiento lo hacen ideal tanto para conductores que priorizan economía y bajo costo de mantenimiento como para quienes desean un auto urbano confiable con buena reventa. Con versiones que parten desde alrededor de $33 millones, Toyota refuerza su estrategia de mantener al Yaris competitivo frente a rivales directos, consolidándolo como una de las apuestas más fuertes dentro de los hatchbacks compactos en 2026.