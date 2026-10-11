Mucho antes de que Argentina recuperara protagonismo internacional en diferentes categorías del automovilismo, Sebastián Porto consiguió instalar la bandera celeste y blanca entre los mejores pilotos de motociclismo del mundo. El nacido en Rafaela desarrolló prácticamente toda su carrera internacional en la categoría de 250 cc y llegó a luchar directamente por un campeonato mundial.

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Porto nació el 12 de septiembre de 1978 en Rafaela, provincia de Santa Fe, una ciudad profundamente relacionada con los deportes de motor. Su llegada al motociclismo ocurrió cuando todavía era un niño.

Comenzó a competir en minimotos alrededor de los 10 años y rápidamente consiguió buenos resultados. Ganó campeonatos regionales de 50 cc y posteriormente títulos argentinos de 100 y 250 cc. Pero su carrera cambiaría definitivamente cuando decidió viajar a Europa.

El salto al Mundial de Sebastián Porto en el motociclismo

En 1995 comenzó su aventura internacional y apenas un año más tarde consiguió consagrarse campeón europeo de 250 cc.

Ese resultado abrió definitivamente las puertas del Campeonato Mundial.

Porto compitió inicialmente con Aprilia y desde 1999 continuó su carrera con Yamaha, atravesando temporadas en las que muchas veces no contaba con material capaz de luchar regularmente contra los equipos oficiales.

La gran transformación llegó a comienzos de la década del 2000.

En 2002 consiguió su primera victoria mundialista, en el Gran Premio de Brasil, disputado en el circuito de Jacarepaguá.

Terminó aquella temporada quinto en el campeonato y demostró que podía luchar contra los mejores cuando disponía de una moto competitiva.

El histórico subcampeonato de 2004

La mejor temporada de su carrera llegó en 2004.

Con una Aprilia del equipo Repsol Aspar, Porto se convirtió en uno de los grandes protagonistas de los 250 cc y enfrentó durante buena parte del año al español Dani Pedrosa.

El argentino consiguió cinco victorias durante aquella temporada y acumuló 10 podios.

Ganó, entre otras carreras, en Mugello, Assen y Phillip Island, además de conseguir numerosas pole positions.

Finalmente, Pedrosa se quedó con el campeonato y Porto terminó como subcampeón mundial, el resultado más importante de su trayectoria.

Aquella campaña lo convirtió en uno de los motociclistas argentinos más exitosos de la historia.

Siete victorias en el Mundial

En total, Sebastián Porto consiguió siete triunfos en Grandes Premios de 250 cc.

Su última victoria ocurrió en 2005 en Assen, donde volvió a enfrentarse a figuras como Dani Pedrosa y un joven Jorge Lorenzo.

También acumuló 19 podios y 11 pole positions durante su carrera mundialista.

En 2006 anunció su retiro del campeonato, cerrando una trayectoria internacional que había comenzado más de una década antes.

Después probó suerte en el automovilismo argentino, participando en categorías como TC2000, Top Race y TC Pista, pero nunca se alejó completamente de las motos.

En 2013 volvió a competir y consiguió el campeonato argentino de Superbike 600.

Un año más tarde tuvo incluso un regreso especial al Mundial: participó como invitado en Moto2 durante el Gran Premio de Argentina en Termas de Río Hondo.

Así, la historia de Porto quedó asociada para siempre con una época en la que un argentino logró competir de igual a igual contra las principales figuras del motociclismo internacional.

No llegó a conseguir el título mundial, pero estuvo extraordinariamente cerca: ganó siete Grandes Premios y alcanzó el subcampeonato de 250 cc en 2004, dejando una de las carreras internacionales más importantes del motociclismo argentino.