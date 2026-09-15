Aparece una mancha de aceite en la calle o estacionaste el auto: la maniobra clave que tenés que hacer de inmediato

Una mancha de aceite en la calle puede convertirse en una situación peligrosa para cualquier conductor. Además de indicar que algún vehículo podría tener una pérdida, el líquido sobre el pavimento reduce la adherencia de los neumáticos y aumenta el riesgo de perder el control. Por eso, reconocer el problema y saber cómo reaccionar resulta fundamental.

{{{htmlAmp}}}

Lo primero que hay que hacer cuando se observa una mancha de aceite mientras se conduce es reducir la velocidad progresivamente y evitar maniobras bruscas. Si es posible esquivarla de manera segura, conviene hacerlo, pero sin realizar un volantazo que pueda provocar una pérdida de control o una colisión con otro vehículo. Si no existe la posibilidad de evitarla, es recomendable atravesar el sector manteniendo una trayectoria estable. No hay que acelerar, frenar violentamente ni girar bruscamente el volante mientras los neumáticos pasan por la superficie contaminada.

El problema se produce porque el aceite puede disminuir considerablemente el agarre entre el neumático y el asfalto. La situación se vuelve especialmente delicada para motociclistas y ciclistas, debido a que disponen de una superficie de contacto menor y necesitan mantener el equilibrio.

Además, una mancha de aceite puede mezclarse con agua durante una lluvia y generar una superficie todavía más resbaladiza. Por ese motivo, aumentar la distancia respecto del vehículo que circula adelante proporciona un margen adicional para reaccionar. Pero existe otra situación que ningún automovilista debería ignorar: encontrar una mancha debajo de su propio vehículo después de haberlo estacionado.

En ese caso, es necesario determinar qué líquido está perdiendo el auto. El aceite del motor suele presentar una consistencia viscosa y colores que pueden variar desde tonos ámbar hasta marrón muy oscuro o negro, dependiendo de su antigüedad y utilización. Una pérdida puede originarse en diferentes componentes, como juntas, retenes, el tapón del cárter, el filtro de aceite o incluso el propio cárter. La gravedad dependerá tanto del lugar donde se produzca como de la cantidad de lubricante perdida.

Si aparecen apenas unas gotas, igualmente resulta recomendable controlar el nivel mediante la varilla —si el vehículo dispone de ella— y realizar una revisión mecánica. La situación cambia si se observa una pérdida abundante o aparece en el tablero el testigo de presión de aceite. Continuar circulando en esas condiciones puede provocar graves daños internos en el motor. Ante el encendido de esa advertencia, lo recomendable es detener el vehículo en un lugar seguro y apagar el motor. El aceite cumple funciones esenciales: lubrica las piezas móviles, ayuda a controlar la temperatura y reduce el desgaste producido por la fricción.

Circular con lubricación insuficiente puede terminar provocando daños en cojinetes, pistones, árbol de levas, cigüeñal y otros componentes, hasta llegar a una avería completa del motor. Por eso, una mancha de aceite nunca debería ser ignorada. Si está sobre la calle, hay que evitar movimientos bruscos y atravesarla con precaución; si aparece debajo de nuestro propio auto, hay que identificar el origen de la pérdida cuanto antes. Una revisión relativamente sencilla puede evitar tanto un accidente como una reparación mecánica considerablemente más costosa.