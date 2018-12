Morrisey le pidió a Macri que no haya más circos con animales en Argentina

El cantautor británico Morrisey le escribió una carta al presidente Mauricio Macri con el pedido de que ponga fin a los espectáculos con animales.

"Mientras me preparo para mi concierto en Buenos Aires, me he enterado por mis amigos de PETA Latino y la Organización Proyecto Galgo Argentina que la senadora Odarda ha presentado un proyecto de ley para prohibir los circos con animales en toda la Argentina, proyecto al que quisiera expresarle todo mi apoyo", expresó en la carta.

"Los espectáculos con animales son arcaicos, antinaturales y crueles. Los animales en los circos son entrenados a golpes, latigazos, descargas eléctricas e intimidación para que realicen trucos estúpidos, comportamientos que nunca demostrarían en la naturaleza", reza otra parte del fragmento publicado por el portal Infobae.

Y continúa: "Cuando no están actuando ni siendo entrenados, los animales permanecen toda su vida encadenados o en jaulas".

Hacia el final, el cantante le solicita la aprobación de la ley: "Por favor, apruebe la ley 520/2017 presentada por la senadora Odarda y únase así al movimiento creciente que deja a los animales en los circos donde pertenecen: a los libros de historia".