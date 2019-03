Moría Casan destrozó a Aníbal Pachano para defender  a Carolina Papaleo

La conductora Moria Casan salió con los tapones de punta para defender a Carolina Papaleo, quien forma parte de su programa, frente a las fuertes declaraciones de Aníbal Pachano por haberla tildado de “desubicada” por hablar de la muerte de Natacha Jaitt.

“La vi a la Papaleo hablando pavadas, totalmente desubicada. Me parece extraño porque es una mujer inteligente que tiene una posición política e ideológica clara. No sé de qué se asombra la Papaleo sobre la posición de una prostituta”, expresó Pachano indignado en el programa Por si las moscas.

Desde su programa Moria Casán defendió a Papaleo y cuestionó al coreógrafo: "No sé lo que le pasa a Pachano porque él se la pasó tres años, desde que Alfano lo dijo, en vez de calmarse se la pasó en todos los programas hablando de su enfermedad. Y ahora vino acá diciendo que tenía cáncer y que lo tomaba y desdramatizaba, si estamos pensando eso querido Aníbal Pachano con todo el respeto que me mereces, vos no le podés decir a la señora que es una desubicada”.

"El desubicado sos vos, empezaste a hacer como que tenías tres tumores en la cabeza y trataste de desdramatizar, el mensaje a la gente era que sos un ser resiliente, que estás siempre para arriba y siempre hablando… esto es, te anotaste en cualquiera”, disparó la conductora.

Y arremetió: “Entendemos que tenés ganas de entrar al Bailando, que estás desesperado por laburo pero no te podés colgar de tanta cosa tan obvia. Además estamos informando, VIH no tiene nada que ver con SIDA y el que lo tiene no es un delincuente. A mí me parece que acá el desubicado, colgado fuiste vos, una vez más se te voló la galera, nene. Te agarraste la peor adicción que es la de la cámara que para casi en todos lados es un spot, vos avanzás y casi siempre chocás“.