Moria Casan cruzó a Iudica cuando quiso defender a Macri y lo catalogó de "chanta"

En el programa Debo Decir de Luis Novaresio, la diva Moria Casan cruzó al conductor Mariano Iudica cuando intentó defender al Gobierno de Mauricio Macri comparándolo con su gestión como presidente de Boca, lo acusó de “chanta".

"¿Por qué me parece a mí que el tipo tiene una jugada sobre el final? Yo creo más en la gente como Frigerio, que son más de la política. Nosotros, la verdad, Santilli, el 'pelado' Larreta. Esos los conozco más porque son más peronistas", comenzó su exposición Iudica pero inmediatamente lo interrumpió Moria y lo dejó expuesto.

"Ay me encanta cuando hablas porque parecés tan chanta, me encanta Iúdica, me haces un 'Olmedo' y me descolocás chanta. ¡Pero por favor!", ironizó la diva.

Pero Iudica solo atinó a reírse y remarcó: “Que se yo, son más peronistas” y comenzó a enumerar “los logros” de Macri como presidente de Boca.