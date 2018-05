Moria atacó a Marcelo Tinelli en medio de rumores sobre el Bailando 2018

Moria Casán explotó en Twitter y le hizo varias críticas a Marcelo Tinelli, luego de que Yanina Latorre deslizara que la diva no participaría como jurado del ya gasto Bailando 2018.

“Tengo la confirmación del rumor. Estás fuera…”, tuiteó Yanina sin mencionar a quién se refería. “2018… el año de las jubilaciones”, agregó, lo que dejó entrever que se podía estar refiriendo a Moria.

“Agradecería mucho que no me pregunten más sobre show que no esta en el aire y desearía me convocaran para pagar lo que me deben o alguito. Aunque sea un saludito por el día que tome microfonito y salve al programito. Ser caballerito cuesta tan poquito. #CHAUCITO ¡Que abajito ja!”, escribió en respuesta la diva, recordando el episodio en el que tomó las riendas del programa luego de que a Marcelo Tinelli perdió la voz en pleno programa.

Luego agregó: “Me parece una falta de respeto hablar de un programa que no esta en el aire. Solo hablo de Incorrectas, mi programa de America TV. Sigan elucubrando y lubricando con lo que se imaginen. Gracias. #Forrandula a full. Me divierte mucho pertenecer a ella #CHAUUUUUU“.

Sin embargo, Moría no podía finalizar su mensaje sin despachar contra la propia Yanina, que la quiso jubilar: “¡Qué enajenadita y desagradecidita Sra. de ex de NJ cuando venía a mi camerino a pedir escupiderita, ¡ja!. Con Galito (su asistente personal) teníamos que ayudar porque costaba esfuerzo por los cuernitos. ¡Hubo que agrandar puertita, ja!”, le dedicó.

“No se por qué estoy enajenando ¡ja! con palabras que comienzan con P: patética, puntita, pene, porrista, porro, pelotuda, preservativo, perra, paralela y PARA LELA jaaa y pero que pasoooo? ¡ja!”, le retrucó en un nuevo tweet.