Moreno reveló que Magnetto le avisó que va a ir cuatro años preso

El ex secretario de Comercio Guillermo Moreno apuntó contra el CEO del Grupo Clarín, Héctor Magnetto, con quien mantiene varios juicios por la pauta oficial y el “merchandising- anti Clarín” advirtió que el empresario busca que vaya cuatro años preso.

“Si bien tengo juicio de Clarín, Indec y una serie de juicios, a la larga son como mínimo cuatro años de cárcel y ya me lo avisaron. Eso buscan, que vaya cuatro años presos. Una persona de mi confianza, me vino a ver y me dijo que le dijeron que me trasmita este mensaje y yo le dije: ‘Decile a Magnetto que tengo un problema personal con él como él tiene un problema personal conmigo. Uno de los dos va a ir preso”, detalló el ex funcionario en una entrevista en Navarro 2019 por El Destape Radio.

Y subrayó: “Insisto en que estamos en estado de derecho porque si no las decisiones son muy complicadas para tomar y yo no estoy dispuesto a tomarlas”.