Moreno acusó a Novaresio de proteger al gobierno y le calificó de "gorilita blanco"

El ex secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, habló de las elecciones presidenciales de 2019 y manifestó que "en el peronismo no hay mejor candidato a presidente que yo". Al hablar del peronismo, Moreno acusó al conductor Luis Novaresio de ser "un gorilita blanco" y de haber estado "entusiasmado con Macri".

Embed

Moreno afirmó que los problemas dentro del peronismo lo deben resolver los peronistas y en ese momento señaló que el kirchnerismo es una corriente dentro del peronismo. "Eso es conversación entre peronistas y más cuando hablás con un gorila, aunque sea blanco", señaló.

Moreno además acusó a Novaresio de apoyar a Macri: "Vos estabas muy entusiasmado, te parecía que la cosa iba y dos años y medio después haces el editorial que hiciste hoy".

El ex funcionario elogió a la ex presidenta, Cristina Kirchner. En una entrevista con Luis Novaresio afirmó: "cuando me muera me voy derechito al paraíso, igual que Cristina, pero Macri irá directo al infierno".

Moreno sostuvo que su problema es que "detesta a la oligarquia y la oligarquia me detesta a mi". Además afirmó que "hay mil familias que detesto de la oligarquía. Una familia de la oligarquia es Blanco Villegas, la madre del presidente".