Morales Solá cuestionó a los ministros por el escándalo Triaca

Joaquín Morales Solá realizó duras críticas contra los ministros por el caso del funcionario Jorge Triaca.

“Que los familiares de los ministros renuncien no los redime de lo que pasó”, afirmó en su duro editorial.

El periodista de TN se refirió al tema tras el anuncio de Mauricio Macri de prohibir la incorporación de familiares de ministros en el Estado.

"El anuncio presidencial de achicar la planta de funcionarios tiene un sentido más político que económico, porque representa un ahorro muy chico para el Estado", expresó Morales Solá.

Y en su editorial explotó: "Me sorprendí de losministros que tenían cantidades inimaginables de funcionarios en la administración pública y no me gustó. Hay muchos familiares con cargos y eso no está bien, tampoco que se vayan los redime por lo que pasó".

Concluyó Morales Solá: "Este Gobierno anunció una gestión de transparencia que levantó la vara y no puede estar por debajo de ese nivel. Espero que esto no se repita en las escalas más bajas de la administración nacional".