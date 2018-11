Desde el círculo íntimo del diputado afirman que no lo dejan "hacer política". Por lo tanto, el diputado aseguró que no buscará la reelección.

El presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, tiene su decisión tomada con firmeza. Los rumores de su partida vienen desde principio de este año, pero hoy el diputado decidió afirmarlos de su propia boca.

"No busco nada. Me preguntan y contesto, se trata de una decisión que tengo tomada hace mucho tiempo", contestó Monzó esta mañana, en diálogo con Infobae. Y añadió: "Ya hice el duelo, voy a cumplir con mi mandato institucional, pero no voy a reelegir".

Desde el círculo íntimo del diputado afirman que el diputado tiene molestia porque no lo dejan hacer política. Lejos de un esquema donde Monzó pueda sentirse parte comenzó un distanciamiento de Cambiemos de cara a las elecciones del año próximo.

