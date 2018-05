La conductora Mirtha Legrand puso en aprietos al presidente de Boca, Daniel Angelici por actuar como operador judicial de Cambiemos y obligó al binguero a responder a las acusaciones.

La 'Diva de los Almuerzos' consultó a Angelici por su vínculo con Macri, el multitudinario encuentro en el Obelisco contra el FMI y su función como operador judicial y le hizo pasar un momento incomodo al presidente 'Xeneize'.

"Estamos pasando por una situación difícil, pero estamos muy lejos de que la patria esté en peligro", apuntó el binguero sobre la marcha.

Y enfatizó:"Estuvieron casi todos los sectores opositores, pero yo creo en Mauricio porque tiene muy buenas intenciones".

En tanto que sobre sus vínculos con el mundo judicial fue tajante. "No tengo influencia en la Justicia. Me denunciaron por eso, pero me sobreseyeron. Conozco a jueces porque estudiaron conmigo y por mi época como vicepresidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal", señaló.