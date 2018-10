Mirtha no se guardó nada y le dijo a un ministro lo que piensa del país

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Mirtha Legrand recibió en su mesa el sábado por la noche a Rogelio Frigerio y aprovechó para marcarle al funcionario la crítica situación que afronta el país. ministro del Interior, y se refirió a la difícil situación que atraviesa el país.

"Hay gente muy desesperada", le dijo la diva al ministro de Interior y le remarcó: "Yo estoy con angustia, es una confesión".

"Tenemos que salir. Yo apoyé mucho a este gobierno, aunque no me hago cargo de que ganó porque le hice promoción. Yo dije lo que pensaba, no busco votos, no me interesa y no soy política. Estaba a favor de este gobierno absolutamente, pero veo errores y digo: 'Ay Dios mío'".