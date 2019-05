Por sus problemas de salud, Mirtha Legrand no estará presente en los Martín Fierro

La conductora ultramacrista Mirtha Legrand anunció que no será parte de la entrega de los Martín Fierro, debido a los problemas gastrointestinales que la obligaron a ausentarse de sus programas.

Legrand, que fue operada semanas atrás de urgencia, le comunicó su definición a Luis Ventura, miembro de APTRA, que reveló la situación en Involucrados.

“Mirtha me confirmó personalmente que no va a asistir a la entrega de las estatuillas de APTRA, condicionada por su tema de salud", afirmó Ventura.

Y agregó: "Si bien está muy recuperada y está haciendo esfuerzos para llegar a sus programas del sábado y domingo, no irá por recomendación médica. Me dijo que está mucho mejor pero que no va a estar en los premios”.

De esa forma, Mirtha se ausentará por primera vez desde 1999, cunado faltó por el fallecimiento de su hijo Daniel Tinayre.