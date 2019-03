Mirtha confirmó el cambio de horario para dejar de competir con Andy Kusnetzoff

Cansada de perder cada fin de semana en el rating con Andy Kusnetzoff, la conductora Mirtha Legrand anunció un inesperado cambio de horario de su ciclo en El Trece, ya que en su regreso a fin de mes, lo hará en el horario de las 20 horas en lugar de las 22.

Nacho Viale, nieto y productor de La Chiqui, le propuso que La Noche de Mirtha vaya de 20 a 22, y la conductora aceptó encantada, "Me alegra porque me va a permitir descansar un poco más. Yo volvía a casa a la 1, llegaba con hambre porque en el programa no comía, Elvira me preparaba algo para comer, me ponía a estudiar el programa del domingo, apagaba la luz a las 4 de la mañana, y me despertaba a las 8.

"Me resultaba muy trabajoso, muy cansador. Así que cuando Nacho me propuso el cambio de horario y me dijo que el canal estaba de acuerdo, dije: 'Ay, sí, me gusta el horario de las 20'", expresó en el ciclo El espectador, en CNN Radio Argentina.