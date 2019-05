Marcela Tinayre, La hija de Mirtha Legrand, reveló que conductora pidió que no le sacaran el maquillaje ni le despinten las uñas antes de ser operada este domingo a la noche por una "suboclusión intestinal".

Tinayre, al frente de su programa "Las Rubias", contó el particular pedido que hizo antes de ingresar al quirófano. "Le dije que se sacara el maquillaje, pero me contestó: '¡No! No me lo quiero sacar'. Y cuando la enfermera le indicó que le tenía que despintar las uñas ella dijo: 'Pero una uña sola, nada más'. ¡Siempre coqueta!", contó Tinayre.

Embed

El domingo por la mañana Mirtha Legrand ingresó al Sanatorio Mater Dei acompañada por su hija, Marcela Tinayre, para realizarse estudios por dolores estomacales. Después, los profesionales determinaron que debía ser operada por una brida abdominal. La intervención fue un éxito y sigue internada.

"Ella estaba vestida de blanco, con aros, maquillada, peinada y sentada mientras escuchaba la radio. Estaba su médico clínico. 'Me parece que tengo que ir a hacer el programa y después me voy a internar porque tengo esta gastroenteritis que no me deja respirar, estoy agitada', me dijo. 'De ninguna manera', le contestamos. Y partimos al sanatorio", narró la hija de la diva.

Embed

Legrand no quería someterse a la intervención, según contó: "Ella decía: '¿Cómo voy a hacer con el trabajo?' Le dije que se relajara. Se llenó de temores pero había que tomar la decisión. Hasta que ella dijo: 'Bueno, doctor, haga lo que tenga que hacer, las anestesias hoy en día son fantásticas. ¿Está seguro de su diagnóstico?' Él le contestó que sí y ella le dijo: 'Pero no hablemos de intestino porque no me gusta'".