La nueva estrategia de Mirtha Legrand: "Voy a poner menos políticos este año"

Mirtha Legrand sigue con los cambios para tratar de mejorar los números de rating. A principio de año, cambió su horario de inicio de las 22 a las 20, para esquivar la competencia con Podemos Hablar, el programa de Andy Kusnetzoff que le ganó todo el 2018.

Ahora sumó a su estrategia una nueva resolución: “Voy a poner menos políticos este año, a pesar de ser un año de elecciones. Me parece que la gente se cansó un poco de los políticos. Habrá políticos que hablen corto y se les entienda, no quiero teorías difíciles que la gente no entienda. Yo quiero que la gente los entienda, que hablen claro, fuerte y con simpleza”.

La diva cumplió con esto en sus primeros sábados de esta temporada, pero se encontró con un fuerte escollo en las repeticiones de Casados con hijos, con las que ya sufrió un par de derrotas.

Por eso, desde la producción decidieron hacer marcha atrás con la decisión y a partir del próximo sábado habrá invitados políticos de peso en la mesa de la diva, según informó RatingCero.