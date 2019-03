El descargo de Mirtha Legrand tras la nota de El Destape que vincula a su nieto con los servicios de inteligencia

La investigación de El Destapeque reveló el vínculo de Nacho Viale, nieto de Mirtha Legrand y productor de su ciclo, con los servicios de inteligencia en el armado del programa en el que participó Natacha Jaitt ya tiene su respuesta por parte de la "conductora de los almuerzos".

“Seguramente hable con Nacho, yo ignoraba todo esto”, aseguró la conductora macrista, y añadió que cree poder "confiar" en las palabras de su nieto.

La diva fue bastante corta de palabras: “Desconozco, no me involucren en eso que no tengo nada que ver”.

“No creo que mi programa se haya utilizado como una operación. A ella me la recomendaron y la pedían de los canales. Fue mi equipo de producción”, declaró La Chiqui a Gonzalo Vázquez, cronista de Intrusos.

Y concluyó: “Me molesta que se dude. Yo siempre actué de forma muy transparente. Yo no hago ese tipo de cosas y nadie me influye. Nadie me presiona, nunca, nadie jamás”.