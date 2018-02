Mirtha Legrand salió en defensa de su nieta y atacó a Lanata por las críticas

La diva de los almuerzos, Mirtha Legrand, respondió por su nieta Juana Viale las críticas de su compañero de El Trece Jorge Lanata. Es que el conductor de Periodismo para Todos criticó con dureza la conducción de Viale en el programa “Me gusta tu canción”.

En su segmento radial "Lanata sin Filtro", el periodista calificó al ciclo como “una porquería” y se mofó de su rol como conductora.

“Nos quedamos cortos con las críticas de ayer. El programa es una porquería, el director de cámara es Ray Charles. Nunca vi un director con un segundo de delay. La conductora miraba al nenito en vez de a la gente. Fue una cosa realmente muy fuerte”, disparó Lanata.

Frente a las fuertes críticas, Legrand le respondió al conductor durante su almuerzo y le restó relevancia a los comentarios ácidos del periodista.

“A mí me pareció que estuvo encantadora. La criticó y me dolió mucho que la haya criticado, pero por suerte ella no se entera de nada”, apuntó la conductora.