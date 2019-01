SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

La conductora Mirtha Legrand reclamó que la fórmula del macrismo para las elecciones 2019 tiene que estar compuesta por el presidente Mauricio Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal para evitar una derrota. Además cometió un garrafal error al proponer su candidato en la provincia.

Con la gobernadora bonaerense y el periodista ultramacrista Alfredo Leuco sentados en su mesa, Legrand hizo referencias a las próximas elecciones presidenciales y expresó su fórmula.

"A ver, dígalo usted entonces, Mirtha. Yo tengo la mía, Macri-Mirtha Legrand", bromeó Leuco.

Y Legrand le respondió: "La mía es mejor: Macri-Vidal, y Horacio Rodríguez Larreta a la Provincia. Yo ya los tengo ubicados".

Enseguida, Vidal debió corregir a la diva por su garrafal error. "Es que Larreta no tiene domicilio, no está en el padrón, así que no puede!

"Pero una trampita, no sería la primera vez…", fue la extraña respuesta de la 'Chiqui'.