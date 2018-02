La 'Diva de los almuerzos', Mirtha Legrand, como cada año pone en duda su regreso a la televisión, pero esta vez parece que habla en serio.

La conductora, cumple 91 años este viernes y en una entrevista con Crónica la diva manifestó: “No sé si vuelvo a la televisión”.

“Este año, los almuerzos cumplen 50 años y me parece que ya es suficiente y que así está bien. La gente me pregunta si vuelvo y la verdad que no sé. Hace más de un año que no tengo vacaciones”, apuntó Legrand.

En tanto, adelantó que la semana que viene se reunirá con la producción de su programa y las autoridades del canal para para hablar sobre ese tema.