La conductora de los almuerzos ultra macrista, Mirtha Legrand, rompió el silencio sobre su situación personal y desmintió estar atravesando una crisis: "Los rumores no tienen ningún sustento".

En diálogo con el diario oficialista Clarín, la diva negó de forma contundente la tapa de la revista Pronto que hablaba de una fuerte crisis: "Nada que ver, ¡estoy espléndida! No sé de dónde sale esta versión. ¡Es totalmente falsa! Estoy en este momento haciendo producción con mi equipo maravilloso". Y agregó: ¡Los rumores no tienen ningún sustento! Lo aseguro. ¡Créanme!".

Por último, Legrand se refirió al Martín Fierro de la gente que perdió ante Susana Giménez: "La única verdad es que me dolió la votación del público porque es tanto el cariño que me demuestran que me sorprendió pero no discutí resultados. Muchas veces he ganado en otros rubros. Un abrazo. La Chiqui nunca baja la guardia".