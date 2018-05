Mirtha Legrand le soltó totalmente la mano a Macri y afirmó: "Yo me siento defraudada y decepcionada por este Gobierno".

Así de lapidaria fue la respuesta de la conductora ultra oficialista a la pregunta que el economista Matías Tombolini le hizo en la mesa de Almorzando con Mirtha Legrand.

La conductora que hizo campaña por Cambiemos afirmó: "Me siento defraudada. Esto va a salir en todos los portales. Me da como rabia, me da fastidio, que se hayan dejado avasallar así, que no hayan sabido manejar la situación. Yo creo que se pudo haber manejado. Hay buenos economistas".

Legrand, macrista confesa y ultra oficialista, aseguró además que ella hizo mucho por el ascenso del macrismo al poder y consideró que Elisa Carrió también está disconforme