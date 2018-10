SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Luego de que la actriz Esmeralda Mitre volviera a cargar en su contra y la acusara de censurar a sus invitados, Mirtha Legrand recogió el guante y apuntó contra la heredera de La Nación.

"Es una chica muy extraña, chicos", apuntó Mirtha en una nota que emitió Nosotros a la mañana, y agregó: "No está muy bien, no está centrada".

"No me interesa. Ustedes me conocen, y el público también, y yo no soy nada de todo eso, absolutamente", enfatizó.

Además, aseguró que no la censuró, ni le faltó el respeto a la actriz cuando discutía con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en su programa. "Vean el video, vean el programa, y ustedes me dirán si mi conducción fue acertada o no (…). Yo lo conduje muy bien, estuve muy bien", resaltó.

Aunque reconoció: "Yo no improviso todo, y a lo mejor la corté un poco, puede ser, ¡porque no dejaba hablar a nadie! Yo soy la conductora, yo pongo orden en el programa".

En tanto que consideró que "es muy difícil hacer un reportaje con ella. Se mete, habla, ¡es muy difícil!", y aseveró que "por ahora" no volverá a invitarla a su mesa.