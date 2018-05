Mirtha enfureció en la mesa y le dijo de todo al Gobierno de Macri

La conductora Mirtha Legrand explotó contra el Gobierno en medio de su programa y calificó al gobierno de Mauricio Macri de "mentiroso" ¿Se terminó la amistad?

"Hice mucho para que ganara este Gobierno, pero me da tristeza, me da lástima. Es como que hubieran tirado todo por la borda, como si no les importara ¿No se dan cuenta de lo que la gente está viviendo?", disparó la diva.

Y enfatizó: "Tienen que darse cuenta, no pueden ser insensibles. La corrida del dólar, todo esto que estamos pasando. Yo jamás tomo pastillas y tuve que tomar media pastilla tranquilizante".

En ese contexto, Legrand disparó contra el jefe de Gabinete Marcos Peña. "Habla y dice que todo está bien ¡Mentira! no está todo bien, ¡Mentira!", apuntó.