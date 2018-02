Mirta Tundis recordó a Débora Pérez Volpin y rompió en llanto: "Me quedé sola"

La inesperada muerte de la legisladora Débora Pérez Volpin tomó al mundo político y mediático por sorpresa. La diputada nacional por el Frente Renovador Mirta Tundis recordó a su compañera y rompió en llanto: “Siento que me quedé sola”.

“Es un dolor muy grande, estuve con ella en diciembre en el programa de Pamela David y cuando hicimos el debate en El Trece y ella me decía que me quede a su lado, me preguntaba como era la política y yo le dije que era muy duro”, relató la legisladora en el programa de Ángel De Brito por el Trece.

Embed Tristeza y profundo dolor: Mirta Tundis recuerda a Débora Pérez Volpin. pic.twitter.com/s0IhVee0Us — eltrece (@eltreceoficial) 7 de febrero de 2018

Asimismo, Tundis describió a su colega como "una persona responsable, una persona con capacidad, una persona involucrada y comprometida con la gente".

"Recuerdo que Deby me decía: ´Mirta quiero solucionar el tema de los chicos del colegio, yo voy a Soldati, a Lugano y la situación social es diferente de los chicos que están en Recoleta o en Palermo. Quiero que esos chicos tengan las mismas posibilidades, quiero que trabajemos juntas", expresó la diputada entre lágrimas.

Y confesó: "Ella se fue y siento que me quedé sola. Yo sentía que con ella íbamos a poder hacer muchas cosas juntas y ahora me quedé sola".