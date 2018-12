SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

La panelista de Animales Sueltos Romina Manguel contó cómo fue acosada por un invitado del programa de América hace unos meses. La especialista en temas judiciales hizo un crudo relato, en medio de la conmoción por la revelación de la actriz Thelma Fardin, que fue violada por el actor Juan Darthés en 2009.

Al hablar sobre la conferencia de prensa que dio el colectivo de actrices argentinas, en donde hicieron pública la denuncia que ya quedó radicada en Nicaragua, Manguel contó lo difícil que es para la víctima poder hacer una denuncia. "Al día de hoy no me animo a contar hechos que me pasaron, ha venido un invitado que me ha acosado sistemáticamente", dijo, y sorprendió a Fantino.

Embed

Manguel contó que el panelista Gerardo "Tato" Young la acompañó para evitar males mayores y le mostró los mensajes que tenía de esa persona, que nunca identificó.

"No me animo (a decir quién es)", agregó Manguel. "Fue hace tres meses, (el victimario) tenía 37/38 años, es un ambiente machista". De esa persona, contó que era "muy poderosa", que la arrinconó y que pasaron "cuatro meses donde no se separaba de mí".