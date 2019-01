Milei amenazó a un periodista con golpearlo y abandonó un programa a los gritos

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El polémico y mediático economista Javier Milei volvió a ser noticia debido a sus maltratos en vivo y su irascible conducta contra los periodistas que no piensan como él. En esta oportunidad, amenazó a un panelista con golpearlo y se retiró del piso a los gritos.

En el programa de A24, Milei defendió la política monetaria del ex presidente del Banco Central Federico Sturzenegger y la puesta en marcha de las LEBACS. Al cruce, salió el panelista Claudio Zlotnik quien le recordó que el ex funcionario había dicho que “había desinflación y que las LEBACS no eran una bomba de tiempo”.

“El trabajo técnico que hizo fue impecable”, insistió el economista y a los gritos le replicó al panelista: “Estas diciendo barbaridades, si sos un mal analista monetario, no es mi culpa”. Y prosiguió: “Si me vas a provocar, te voy a estropear porque no sabes. Es un bruto e ignorante, te voy a refregar la cara por el piso”.

En ese momento, intervino el conductor Javier Díaz para poner paños fríos pero a Milei no le gustó su intervención y despotricó: “Si queres que me vaya, me voy. Si pones a un tipo que ignora las bases de la teoría monetaria, no puedo discutir con bestias”. Y abandonó el programa a los gritos.