Milagro Sala: "El día después de que recupere la libertad estaré en la calle, militando"

“Les pido a los trabajadores de YCRT que se fortalezcan, que se organicen. Ellos trabajan sobre el cansancio, trabajan en base al miedo, por eso lo que les pido es que luchen y luchen por el trabajo y el plato de comida. No es fácil conseguir trabajo en Río Turbio”.

“Lo que está pasando en la empresa pasa porque quienes manejan la empresa hoy quieren vaciarla. El ajuste tiene que pasar por lo que menos tienen. Estoy al tanto de lo que viene pasando y le pido a los compañeros que no bajen los brazos, que no se rindan”

“No hay otra manera de que se pueda cambiar esto. Como siempre decimos la organización vence al tiempo. No hay otra manera. Las organizaciones tienen que estar al servicio del pueblo, eso es lo que necesitamos, eso es lo que necesita el pueblo”.

“Lo que está pasando en el país es lo doloroso. A mi me duele el país. Yo no la paso mal acá presa injustamente pero mal al están pasando los pibes en la calle y los padres de esos pibes que se quedan sin trabajo”.

“Tenemos que luchar pelear y organizarnos. No por nosotros los dirigente, no por Milagro, sino por el pueblo. No hay que pelear por Milagro Sala, hay que pelear por el pueblo argentino que la está pasando mal”.

“La mejor herramienta que podemos tener nosotros son las urnas. Hay que pensar bien a quien vamos a votar. Hay que evaluar a los políticos por lo que hacen. Nosotros con la Tupac construimos, trabajamos, militamos el territorio y luego nos presentamos a elecciones”.

“Mientras nosotros construíamos escuelas y centros de atención vemos que hoy el estado cierra escuelas, cierra centros de atención de salud. Los argentinos se dan cuenta. Nunca es tarde para votar bien”.

“Ellos hablan de la paz social pero ejercen la violencia sobre el pueblo al que hambrean y al que reprimen. Lo que duele es que ellos cuando ya no queda nada y ellos se van a otro país, se llevan todo.”

“Las organizaciones sociales siempre hemos denunciado la corrupción. La justicia de Morales avala los malos manejos de su gestión. Nos mantienen presos porque no permitiríamos que hagan lo que están haciendo”

“Los empresarios de Jujuy son los que impiden a Gerardo Morales dejarme en libertad aun cuando se lo piden organismos internacionales”

“Toda la plata que agarran se la llevan afuera porque no quieren a su tierra como la queremos nosotros que lo único que tenemos es nuestro trabajo y nuestro esfuerzo”

“Hay apriete para los que menos tienen. Hay represión para los que menos tienen. Nuestra provincia está recontra embargada y se siguen endeudando. Se han cansado de mentir sobre nosotros. Se están llevando todo, por eso nos tienen presos porque no lo permitiríamos”.

“Ellos no tienen límite de nada. Se han manifestado y lo primero que hizo Morales es decir que hay paz y armonía y se respira aire puro y lo que sucedía era que se reprimía”

“La pobreza en Jujuy se ha incrementado. Se espía de manera ilegal a los militantes políticos. Le sacan a los que menos tienen. Lamentablemente Gerardo Morales y Mauricio Macri son socios en este plan para condenar al país”