Miguel Lifschitz: "Me gustaría ser parte de la discusión de 2019"

El gobernador de Santa Fe Miguel Lifschitz se refirió a las elecciones de 2019 y aseguró que le gustaría "ser parte de la discusión", en claro guiño a una posible candidatura, al tiempo que sostuvo que para armar un "gran frente opositor" es necesario "dejar atrás el pasado".

En diálogo con el programa Crónica Anunciada, que se emite por El Destape Radio en AM 530, el referente del socialismo sostuvo que "le gustaría" formar una gran oferta opositora para derrotar al oficialismo y, aunque advirtió sobre "dejar atrás el pasado", no descartó la inclusión de Cristina Kirchner: ”No quiero trazar una raya sobre quién sí y quién no en un gran frente opositor”.

En este sentido, Lifschitz advirtió sobre los resultados electorales en Brasil y pidió a la oposición "escuchar el mensaje como una advertencia" de cara al futuro en medio de una situación que "se va a ir agudizando".

Además, el gobernador santafecino se metió de lleno en la polémica por las tarifas de gas y llamó a los usuarios a estar atentos porque el tema "es judiciable" y aseguró que "hasta puede ser inconstitucional".

Respecto a la discusión presupuestaria, el gobernador sostuvo que "no imagina" al peronismo federal oponiéndose, y agregó que es un presupuesto "malo" ya que "modifica cuestiones estructurales que va a afectar para los próximos años".