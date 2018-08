Miguel Ángel Broda aseguró que los mercados internacionales “le dijeron basta” a la Argentina. Además, advirtió sobre el rumbo económico del Gobierno: “Dios quiera que no haya un tercer shock externo”.

En diálogo con Radio Mitre, Broda sostuvo que en la actualidad "no es fácil vender Argentina". "El mundo ya no nos financia, dijo basta. El Fondo nos ayudó pero tenemos que seguir colocando deuda y el mundo dice no", remató el economista afín al PRO.

"Este shock nos agarró vulnerables y tiene consecuencias de alargar la recesión”, sentenció Broda. En ese sentido, agregó que un nuevo sobresalto externo provocaría un gran impacto en la economía local.

Ante este contexto de crisis, el economista resaltó que "los bancos cortan el crédito a las empresas y eso es un golpe negativo para una economía que había entrado en recesión en abril con altísima inflación".

