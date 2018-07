Miguel Ángel Pichetto: "Cristina va a ser candidata, no tengo dudas"

El senador Miguel Ángel Pichetto sostuvo que su par de Unidad Ciudadana, Cristina Kirchner, será candidata en las elecciones presidenciales de 2019. El legislador además cuestionó la situación actual de la economía al manifestar que "el ajuste lo hicieron a través de una devaluación" forzada por el mercado.

"La polarización es el mejor escenario para el gobierno", sostuvo Pichetto, quien explicó que el asesor presidencia Jaime Durán Barba buscará crear un escenario similar al 2015 planteando "antes era peor que ahora". "Hay un espacio que tiene construcción política que hay que corporizarlo en alguna figura", sostuvo Pichetto en referencia al peronismo.

"La ex presidenta va a ser candidata. No entiendo como algunos politólogos que no lo plantean. Unidad Ciudadana es el partido y ella va a ser candidata de ese partido de centro izquierda. Si se puede llevar parte del peronismo se lo va a llevar. Están desarrollando Unidad Ciudadana en el Interior", manifestó.

"La diferencia con este gobierno es que antes no había un debate hacia afuera. Se debatía hacia adentro", sostuvo en una entrevista con Luis Novaresio en el canal A24.

Acerca del rumbo de la economía, Pichetto manifestó que la devaluación "impacta sobre el salario de la gente, de los trabajadores, pero alivia la situación financiera del gobierno", sostuvo Pichetto, quien manifestó que "lo peor no pasó".