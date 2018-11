Miguel Acevedo: "Estamos viviendo de prestado"

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

En diálogo con #ElHechoMaldito, el Presidente de la Unión Industrial Argentina, Miguel Acevedo se pronunció acerca de la situación económica del país y criticó al Gobierno nacional: "La crisis que el mismo gobierno aceptó, no está superada". Además, agregó: "El problema más grave que tenemos es la coyuntura que estamos viviendo, somos un país que está viviendo de prestado".

En ese sentido, el industrial aseveró que "es fundamental salir de esta crisis lo más rápido posible porque si el país no tiene previsibilidad macro y no tiene crecimiento económico, no habrá inclusión social" y definió: "No estamos pensando a largo plazo y por eso nos pasa esto".

Por otro lado, el titular de la UIA habló de "la necesidad de un mercado interno abierto" y señaló: "El Gobierno esta tratando de frenar esta crisis y ahí esta haciendo cosas que repercute en toda la sociedad".

Por último, Acevedo aseguró que "se necesitan salarios buenos y que la gente pueda consumir, y esto hoy no existe" y concluyó: "Necesitamos sentar a todos los actores de la sociedad y ver como salir todos juntos".