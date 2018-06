Michetti: "Todos pasamos por ser embriones, todos pasamos por ser fetos"

La vicepresidenta, Gabriela Michetti, defendió su posición en contra de la despenalización del aborto al manifestar que "debe haber un respeto a la vida desde la concepción, por un cuestión de sentido común, más que de ciencia, digo todos pasamos por ser embriones, todos pasamos por ser fetos, luego bebés, adolescentes y adultos".

"Para que la gente diga que somos dos personas que estamos hablando, antes tuvimos que pasar por ese estadío", sostuvo Michetti, quien definió su postura como de "humanidad recalcitrante".

La vicepresidenta cuestionó las personas que están a favor del aborto, al manifestar que "hay una contradicción en decir que para que no mueran mujeres, que no niego ese problema, entonces voy a dar lugar que no hay ningún delito en eliminar esta otra vida".

En una entrevista con Eduardo Feinmann, conductor de televisión en contra de la despenalización del aborto, la vicepresidenta se preguntó: "¿Estamos regulando que la educación sexual se dé como corresponde en los colegios?".