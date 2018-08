Michetti insultó a Naidenoff: "Sos un pelotudo, no rompas las pelotas"

El debate por la legalización del aborto en el Senado tuvo su momento de mayor tensión entre dos referentes de Cambiemos. El senador Luis Naidenoff cruzó a la vicepresidenta Gabriela Michetti por la flexibilidad de tiempo en los discursos. "Sos un pelotudo, no rompas las pelotas", lanzó Michetti cuando la cámara no la enfocaba, pero con el micrófono abierto.

Todo comenzó con el discurso de Pamela Verasay, senadora por Mendoza, quien se excedió varios minutos en su exposición y fue interrumpida por Michetti. En esa discusión se metió el senador Naidenoff por no estar de acuerdo en la actitud de la vicepresidenta.

"A mi me toca conducir el debate y para hacerlo tenemos reglas. Si yo no cumplo las reglas, y eso que soy flexible, y la senadora me dice algunos minutos más. Y queda totalmente inadecuado y fuera de linea con el resto de los senadores. Usted es el presidente del interbloque y debería ser consecuente con las reglas de juego que tenemos", lo cruzó quien preside el Senado.

Por su parte, el senador sostuvo: "yo he seguido el debate por la televisión del senado y creo que cuando toco presidir y a todos los senadores que tuvieron uso de la palabra existió flexibilidad para el cierre. Yo lo que le propongo es que termine la senadora y vamos a cumplir el tiempo y a evitar seguir perdiéndolo en discusiones estériles".

"Me toca conducir a mi y no a usted", sentenció Michetti, a lo que su compañero en Cambiemos respondió: "usted conduzca pero deje cerrar".

La Presidenta del Senado explotó ante la contestación de Naidenoff: "usted no tiene que conducir la sesión. Usted no tiene que decir cuando termina alguien y cuando sigue alguien. Lo digo yo".

"Solamente le digo lo que se planteó en la labor parlamentario porque usted no estuvo", finalizó el senador.

La palabra pasó a la senadora Cristina Fiore pero, mientras hablaba, Michetti comentaba con el micrófono prendido por la interrupción del senador de Cambiemos y pudieron escucharse sus fuertes palabras: "Sos un pelotudo, no rompas las pelotas".

