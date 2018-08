Messi comunicó la decisión de no volver a la Selección este año

Desde que Argentina quedó eliminada en octavos de final frente a Francia que se especula con la continuidad de Lionel Messi en la Selección. Según TNT Sports, el 10 y el seleccionador interino Lionel Scaloni han acordado que este año no será convocado.

"No renunció, pero Messi no va a ser convocado este semestre por Lionel Scaloni y hasta nuevo aviso no se sabe cuando va a volver a jugar", informó el periodista Hernán Castillo.

También aseguró que estaba todo dado para que la renuncia sea definitiva, pero que si se sostiene su relación con la Selección es por el vínculo que construyó con Claudio 'Chiqui' Tapia luego de la Copa América en Estados Unidos, cuando los unió el fuerte conflicto entre los jugadores y la AFA.

A la Selección le esperan este semestre amistosos contra Colombia y Guatemala, como así también un partido probablemente contra Brasil organizado por Adidas, la marca que viste al equipo argentino y patrocina a Messi. Aun así, está casi confirmada su ausencia del encuentro.

