Mercedes Ninci le pegó a Cambiemos: "Estoy muy desilusionada con este Gobierno"

La periodista le advirtió a Macri que tiene que "llamar a los mejores" para integrar el Gabinete y "no a sus amigos del country".

La periodista del Grupo Clarín Mecedes Ninci criticó duramente al Gobierno por su manejo de la economía y la educación, con un fuerte mensaje contra el titular esta última cartera, Alejandro Finocchiaro. Además, le advirtió a Mauricio Macri que si no tiene soluciones para los argentinos, "no te postules" en las elecciones.

"Veo la economía muy mal", dijo Ninci a La Nación. "La gente que tiene trabajo no llega, no llegamos a fin de mes (...) y la gente que no tiene laburo, peor porque ¿qué esperanza va a tener?".

La periodista aseguró que "la política económica es un desastre" y recordó que Macri "nos prometió el Gabinete de los mejores, pero están los mejores amigos y no los mejores en cada área". En ese sentido, destacó el rol de Finocchiaro al frente de Educación: "Me parece una vergüenza (...) no sabe nada y se sentó con los docentes universitarios el día número 40 del paro".

Por eso, dijo estar "muy desilusionada con este Gobierno". Si bien destacó la figura de Macri, que le "cae simpatiquísimo", le advirtió que tiene "que llamar a los mejores, no a tus amigos del country".

Así, concluyó que los funcionarios del Gobierno "no solucionan nada" y pidió "nuevas alternativas" para el 2019.