SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Las actrices Mercedes Morán y Nacha Guevara protagonizaron un tensa discusión en la mesa de Mirtha Legrand por el feminismo durante varios minutos.

Todo comenzó con un comentario de Morán en favor de la causa feminista, en el que reconoció que ella "no sabía que era feminista". "Yo ahora me doy cuenta que siempre fui feminista", afirmó, al tiempo que Guevara le consultó: "¿Feminista o femenina?".

"No, feminista. Femenina es otra cosa. Feminista es alguien que está consustanciado y cree en la igualdad de derechos entre los hombres y las mujeres", aclaró la actriz de "El Ángel".

Y agregó: "La verdad que me siento tan interpretada por ese colectivo y me parece que

Embed

es la verdadera revolución y evidentemente las resistencias son enormes. Hay un cambio de paradigma total. Yo no sabía que una cantidad de comportamientos y obsesiones mías conformaban una naturaleza de actriz hasta que no empecé a estudiar y me di cuenta que esos atributos u obsesiones correspondían al ser actriz. Yo me la pasaba diciendo 'Yo soy feminista , pero soy femenina'".

En ese momento, volvió a ser interrumpida por Guevara, quien insistió sobre si se puede ser "las dos cosas". "Es inherente a lo femenino ser feminista", añadió.

"No tiene nada que ver una cosa con la otra", respondió Morán y Nacha no se quedó atrás: "Pero es lo mismo… Para ser feminista hay que ser femenina", acotó Nacha. "No, no es lo mismo", le retrucó. Morán.

La cosa no le gustó mucho a Guevara, quien resaltó: "No hace falta que yo esté dando explicaciones sobre esto, porque lo he realizado toda mi vida, pero hay algo que me hace ruido es como una cosa de palabras e identificarse con palabras y me gustaría más identificarme con las acciones porque la verdadera acción no es la palabra.

"Ser femenina es ser una mujer, no hay manera de renunciar a eso, son los dones que nos ha dado este género", enfatizó a la vez que pidió que no "haya grieta entre femenino y el feminismo".

Allí apareció la doctora Stella Cuevas para definirse como "muy femenina". "Aún así, respeto a aquellas que no lo son y van por el camino del feminismo", agregó. A lo que Morán cuestionó: "Ese es el prejuicio, el error de concepto".

"Bueno, pero podés ser femenina y feminista", respondió la médica. "Es una obviedad lo que estás diciendo", le dijo Morán.