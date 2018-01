La diva tildó a las exponentes feministas como "lesbianas encubiertas" y la periodista no se calló nada.

El debate en torno al feminismo en la actualidad se sigue profundizando y el lugar elegido es el piso de Intrusos. Esta vez, la directora de FutuRock, Julia Mengolini, se sentó en el sillón del programa de Jorge Rial y le respondió a Moria Casan por delirantes declaraciones sobre el feminismo. Mientras tanto, la diva no perdió el tiempo y le dedicó a la periodista una catarata de tuits.

LEÉ MÁS: El estremecedor relato de Araceli González sobre la violencia machista que sufrió en su vida

El martes, Casán tildó a Jimena Barón y a Malena Pichot de ser “lesbianas encubiertas” luego de que estas salieran a explicar y defender el movimiento feminista. El monólogo siguió por varios minutos y disparó contra las exponentes del feminismo.

Al respecto, Mengolini advirtió que “el discurso de Moria atrasa muchísimo, se la agarra con algunas exponentes más jóvenes pero después resulta contradictorio porque expone ideas feministas” y sostuvo que la posición de la diva “tiene ver con el ego”.

Embed

Cuestionó que la vedette “siempre habla de su lugar, de su historia pero la historia de las mujeres no es la de Moria. Le falta empatía y posiblemente no conoce la vulnerabilidad. Cuando ella dice que le guste que la acosen, si te gusta no es acoso”.

“Se quedó fuera de una vanguardia progresista y a mí me interesa Moria sólo como mamá de Sofía Gala”, sentenció Mengolini.

Mientras la periodista explicaba el movimiento feminista y la lucha por la igualdad de género, Moria no hizo oído sordo y aprovechó Twitter para responderle.

“Una feminista diciendo conchuda a una fémina? acomodá el pene MOCO, que estás meando fuera del tarro, no seas turra ja!”, disparó la One y agregó: “Nada que me importe menos que vos, tu discurso proselitista y siempre teñido de troquista... atrasa mal”.